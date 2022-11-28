В Оленегорске прошли мероприятия к годовщине гибели знаменитого японского путешественника

В библиотеке проходят мастер-классы по калиграфии, надеванию кимано и технике оригами. Фото: администрация Оленегорска

В Библиотеке открытий Оленегорска прошли мероприятия, посвященные 10-летию гибели знаменитого японского путешественника и альпиниста Харухиса Ватанабэ.

Иностранец, мечтая увидеть северные красоты, отправился из Китая в Мурманск на велосипеде. Но он так и не добрался до столицы Заполярья - 26 декабря 2012 года Харухиса погиб в ДТП в районе Зеленоборского.

- В рамках проекта «Харухиса Ватанабэ – 10 лет» в библиотеке проходят мастер-классы по калиграфии, надеванию кимано и технике оригами. В арт-холле работает фотовыставка известного путешественника. Она продлится до 9 декабря, - сообщили в администрации Оленегорска.

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