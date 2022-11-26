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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 6:27

Под Кильдинстроем произошла массовая авария из пяти автомобилей

Происшествие сняли на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Обстоятельства аварии устанавливаются.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области, между Шонгуем и Кильдинстроем, вечером 25 ноября произошло массовое ДТП - столкнулись пять автомобилей. Проезд в обе стороны был затруднен.

К счастью, обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним: в ГИБДД сообщили подробности страшного ДТП с горящими авто под Пушным.

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