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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 12:25

В ГИБДД сообщили подробности страшного ДТП с горящими авто под Пушным

В Мурманской области в ДТП с горящими автомобилями погибли два человека
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

25 ноября в районе Пушного на автодороге Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП. Напомним: столкнулись Volkswagen и Hyundai, обе машины загорелись.

В Госавтоинспекции региона сообщили подробности происшествия.

- В результате происшествия два человека погибли и два получили ранения различной степени тяжести. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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