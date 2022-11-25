В ГИБДД сообщили подробности страшного ДТП с горящими авто под Пушным

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp
25 ноября в районе Пушного на автодороге Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП. Напомним: столкнулись Volkswagen и Hyundai, обе машины загорелись.
В Госавтоинспекции региона сообщили подробности происшествия.
- В результате происшествия два человека погибли и два получили ранения различной степени тяжести. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, - рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
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