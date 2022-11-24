Жителей Зареченска просят не выпускать детей на улицу из-за волка

В полицию и минприроды направили обращение по отлову животного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Зареченска снова предупреждают о волке, который повадился ходить в людские угодья. Родителей просят ограничить выход детей на улицу.

- В поселке замечен волк, поэтому необходимо не выпускать детей на улицу без сопровождения взрослых, - отметила и.о. главы администрации сельского поселения Елена Глазкова. - Обращение в полицию и министерство природных ресурсов Мурманской области направлено.

Также северян просят ограничить свободных выгул кошек и собак, так как это способствует появлению волка на улицах поселка.

Напомним: ранее волка видели в Зареченске в феврале. Тот прятался от егерей.

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