В Зареченске заметили волка у детского сада

Волк держит поселок в страхе еще с декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Зареченск стал снова наведываться волк. Опасный хищник выходит на улицы поселка ближе к ночи, его уже не раз замечали местные жители.

- Видели волка 22 февраля около детского садика около 11 часов вечера. Так же 23 февраля около часа ночи видели на Иовской, 36! - написала в паблике "Мы очень любим Зареченск" (12+) Анна Светлова.

Также серый охотник гулял поздним вечером у подъезда дома №8а на улице Нивской.

Напомним: волк держит поселок в страхе еще с декабря, нападает на домашних собак. До сих пор хищника не могут поймать - он прячется от егерей.

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