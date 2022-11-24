Поезд «Вологда – Мурманск» будет ходить до Ярославля

Время в пути займет 1 день 10 часов и 35 минут. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поезд № 144/143 «Вологда – Мурманск» теперь будет следовать до Ярославля. О продлении маршрута сообщает Северная железная дорога.

Первый поезд из Ярославля до заполярной столицы отправится 14 декабря. Из Мурманска первый рейс запланирован на 16 декабря.

Стоимость плацкартного билета - от 2 тысяч рублей, купе - от 3-4 тысяч рублей. Билеты уже есть в продаже.

Время в пути займет 1 день 10 часов и 35 минут.

Напомним: Мурманск вошел в топ-10 новых популярных направлений для отдыха зимой.

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