Мурманск вошел в топ-10 новых популярных направлений для отдыха зимой

Также зимой 2022-2023 года туристы хотят отправится в Архыз, Шерегеш, Екатеринбург, Тулу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск оказался на восьмом месте в топе новых популярных направлений для путешествий в новогодние праздники и в целом зимой.

Как сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru, в среднем ночь в отеле заполярной столицы обойдется туристам в 3,6 тысячи рублей. Путешественники обычно планируют поездку на север на три ночи.

В рейтинге зимних бронирований лидирует Санкт-Петербург. Также зимой 2022-2023 года туристы хотят отправится в Архыз, Шерегеш, Екатеринбург, Тулу.

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