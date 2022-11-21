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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:42

Фонду капремонта Мурманской области выделили из регионального бюджета 21,7 миллиона рублей

Деньги пойдут на расходы по судебным делам
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Деньги пойдут на расходы, подлежащие уплате на основании решений суда.

Деньги пойдут на расходы, подлежащие уплате на основании решений суда.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фонду капитального ремонта Мурманской области из резервного фонда правительства региона выделили 21,7 миллиона рублей субсидий. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Деньги пойдут на расходы, подлежащие уплате на основании решений суда.

Напомним: в Мурманской области по программе «Свой дом в Арктике» провели 126 выплат. Северяне получили 145 миллионов рублей.

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