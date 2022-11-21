В Мурманской области по программе «Свой дом в Арктике» провели 126 выплат

Северяне могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на строительство своего дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

В июле в Мурманской области начала работать программа «Свой дом в Арктике».

- Всего поступило уже четыре тысячи обращений, по 126 прошли выплаты на общую сумму 145 миллионов рублей. Первые пять готовых проектов уже представлены, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: по программе «Свой дом в Арктике» можно получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на приобретение готового дома или домокомплекта или строительство здания с нуля.

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