Реконструкция аэропорта «Мурманск» будет стоить 4 миллиарда рублей

Аэропорт "Мурманск" преобразится к концу 2024 года. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области состоялось подписание трехстороннего соглашения о передаче гозаказчиком «Ространсмодернизацией» подрядчику «Промстройсервис» контракта на реконструкцию аэропорта «Мурманск». Стоимость работ оценили в четыре миллиарда рублей.

Преображение пройдет в три этапа. Первый затронет создание транспортной безопасности, второй - комплекса аварийно-спасательных объектов, третий запланирован как реконструкция комплекса аэродромных сооружений.

Завершить реконструкцию планируют до конца 2024 года. К этому же сроку должны закончить реконструкцию аэропорта «Хибины».

Ожидается, что после преображения главная воздушная гавань сможет принимать некоторые типы дальнемагистральных воздушных судов.

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