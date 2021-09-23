Аэропорт "Хибины" сможет принимать до 300 тысяч пассажиров в год

Ранее воздушная гавань принимала 8 тысяч пассажиров в год, за год этот показатель увеличился до 15 тысяч человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туристический поток в Апатитско-Кировскую агломерацию растет с каждым годом. Аэропорт "Хибины" не был рассчитан на такой интерес, поэтому необходимо его реконструировать.

- Руководство ранее утвердило внешний облик аэропорта, хотя сейчас мы занимаемся проработкой мастер-плана, финансово-экономической модели на 30 лет вперед, и есть предпосылки, что фасад здания может поменяться. Ориентировочно реконструкция аэровокзала планируется на 2024 год, - сообщила генеральный директор аэропорта "Хибины" Светлана Скопина.

Ранее воздушная гавань принимала 8 тысяч пассажиров в год, за год этот показатель увеличился до 15 тысяч человек. В ближайшие три года поток может вырасти до 300 тысяч пассажиров в год.

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