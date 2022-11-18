Главой Ковдорского округа остался Сергей Сомов

Церемония вступления в должность главы пройдет 18 ноября в Городском дворце культуры. Фото: vk.com/monokovdor

В Ковдорском округе выбрали главу муниципалитета. Напомним: на этот пост претендовали два кандидата - Сергей Сомов и Светлана Шарафутдинова.

- На заседании присутствовали 15 депутатов, которые единогласно проголосовали за кандидатуру Сомова Сергея Борисовича, - сообщили в администрации Ковдорского округа.

Торжественная церемония вступления в должность главы пройдет 18 ноября в Городском дворце культуры.

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