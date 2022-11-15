На пост главы Ковдорского округа претендуют два кандидата

18 ноября окончательный выбор сделает совет депутатов Ковдорского округа. Фото: vk.com/m.pavlov81

В Мурманской области определили кандидатов на должность главы Ковдорского округа. Всего на этот пост претендовали четыре человека.

- В понедельник прошло заседание соответствующей комиссии - проведена проверка документов на соответствие необходимому перечню, прошли собеседования с соискателями. В голосование отобрано два претендента на пост главы, - сообщил депутат мурманской облдумы Михаил Павлов.

Кандидатами стали Сергей Сомов и Светлана Шарафутдинова. 18 ноября окончательный выбор сделает Совет депутатов Ковдорского округа.

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