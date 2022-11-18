В Мурманской области планируют сделать Аллею памяти участников СВО

В Мурманской области появится Аллея, посвященная памяти участников спецоперации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области появится Аллея, посвященная памяти участников спецоперации. Об этом сообщил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.

- По инициативе командующего Северным флотом нам приходила бумага. Мы уже со своей стороны работу эту начали, - отметил он во время онлайн-общения с северянами.

Над местом создания такой Аллеи пока что думают.

Напомним: военнослужащие из Мурманской области получили письма и рисунки от юных северян.

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