В Мурманской области планируют сделать Аллею памяти участников СВО

В Мурманской области появится Аллея, посвященная памяти участников спецоперации.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области появится Аллея, посвященная памяти участников спецоперации. Об этом сообщил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов.
- По инициативе командующего Северным флотом нам приходила бумага. Мы уже со своей стороны работу эту начали, - отметил он во время онлайн-общения с северянами.
Над местом создания такой Аллеи пока что думают.
Напомним: военнослужащие из Мурманской области получили письма и рисунки от юных северян.
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