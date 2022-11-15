Военнослужащие из Мурманской области получили письма и рисунки от юных северян

Подарки от детей получили военнослужащие 200 отдельной мотострелковой бригады. Фото: оперштаб Мурманской области

Военнослужащие 200-й отдельной мотострелковой бригады, которые находятся в зоне проведения спецоперации, получили письма и рисунки от ребят из Мурманской области.

- На сердце сразу стало теплее от того, что нас поддерживают на Родине. Это нас очень радует. Мы развесили рисунки в своих окопах, – рассказали военнослужащие.

В рамках акции «Север помогает» жители региона продолжают приносить все необходимое. Напомним: из Мурманской области отправили еще 17 тонн помощи в зону СВО.

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