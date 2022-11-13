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НовостиПолитика13 ноября 2022 11:05

Из Мурманской области отправили еще 17 тонн помощи в зону СВО

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Только в последнюю поездку для встречи с мобилизованными привезли 17 тонн амуниции.

Только в последнюю поездку для встречи с мобилизованными привезли 17 тонн амуниции.

Фото: Елизавета ЛЕБЕДЕВА

Военнослужащим в зону проведения спецоперации отправили еще 17 тонн помощи из Мурманской области. Об этом в ходе прямой линии на телеканале "Россия 24" сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Наша задача была помочь дополнительным обмундированием. Только в последнюю поездку для встречи с мобилизованными привезли 17 тонн амуниции. Дополнительную поддержку на фронт регулярно направляем. Отдельное спасибо семьям за понимание и поддержку, - отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что ребята, которые сегодня воюют, достойны поколения победителей, которые отстояли страну в Великой Отечественной войне.

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