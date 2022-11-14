Жители Териберки обвинили в ухудшении качества питьевой воды строителей

Для местных социальных учреждений привезут бутилированную воду, а вот что делать дома без воды, северяне не понимают. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Териберки оказались в непростой ситуации. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области признало водопроводную воду в селе опасной для здоровья, в ней превышено содержание бактерий, относящихся к группе кишечных палочек.

Для местных социальных учреждений привезут бутилированную воду, а вот что делать дома без воды, северяне не понимают. В Мурманск за покупками не наездишься.

Также жители Териберки рассуждают, из-за чего испортилась вода.

- Занесли [грязь] строители которые строят, все лето выкачивали грунтовую воду с котлована, а насос был опушен в озеро, вся грязь поступала в озеро, я постоянно хожу гулять и захожу на стройку, тихий ужас что творится, поставили оборудование, обработали какими-то химикатами, все стекало в озеро, летом правобережная сторона была в желто-маслянистой жидкости, я тогда говорила, что такую воду пить нельзя, меня заверили что брали пробу воды, воду пить можно! - написала в паблике ""Моя Териберка" | интернет-газета" (12+) Наталья Титова-Гришина.

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