Питьевую воду в Териберке Роспотребнадзор признал непригодной для использования

Жители Териберки пока не понимают, где им брать чистую воду, раз из-под крана течет плохая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Териберки получили не радостную новость: воду в селе региональный Роспотребнадзор признал непригодной для питья и бытового использования.

- Питьевая вода не соответствует гигиеническим нормативам и требованиям по санитарно-микробиологическим показателям и превышает критерий существенного качества питьевой воды, что представляет опасность и риск для здоровья населения, - говорится в постановлении Управления Роспотребнадзора Мурманской области.

Так, пробы показали повышенное содержание колиформных бактерий, которые относятся к группе кишечных палочек.

Жители Териберки пока не понимают, где им брать чистую воду, раз из-под крана течет плохая. Также они предполагают, что стало причиной загрязнения.

- Занесли строители которые строят, все лето выкачивали грунтовую воду с котлована, а насос был опушен в озеро, вся грязь поступала в озеро, я постоянно хожу гулять и захожу на стройку, тихий ужас что творится, поставили оборудование, обработали какими-то химикатами, все стекало в озеро, летом правобережная сторона была в желто-маслянистой жидкости, я тогда говорила, что такую воду пить нельзя, меня заверили что брали пробу воды, воду пить можно! - написала в паблике ""Моя Териберка" | интернет-газета" (12+) Наталья Титова-Гришина.

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