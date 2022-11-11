Морвокзал Мурманска украсили еловый лес и световые фигуры

Красоту сняли на видео. Фото: скрин видео vk.com/djafa1900
Морвокзал Мурманска уже украсили к Новому году. Там появились светящиеся инсталляции, лес из елочек, различные арки, и другие украшения.
Красоту сняла на видео мурманчанка Елена Ястребова.
Напомним: в Мурманске на Пяти Углах устанавливают главную новогоднюю елку. Рабочие монтируют каркас.
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