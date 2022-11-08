В Мурманске на Пяти Углах устанавливают главную новогоднюю елку

В прошлом году огни на главной зеленой красавице города зажгли 5 декабря. Фото: vk.com/murmansk.region

В Мурманске уже приступили к установке главной новогодней елки. На площади Пять Углов уже монтируют ее каркас. В прошлом году огни на главной зеленой красавице города зажгли 5 декабря.

А первую елку в городе открыли еще в начале ноября.

Напомним: дети участников СВО и мобилизованных получат приглашения на губернаторские елки в Мурманске. Праздники пройдут с 15 по 17 декабря.

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