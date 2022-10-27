Дети участников СВО и мобилизованных получат приглашения на губернаторские елки в Мурманске

Также по доброй традиции на праздник приедут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 15 по 17 декабря в Ледовом дворце Мурманска пройдут губернаторские елки. В этом году приглашения на них получат не только северяне от 7 до 14 лет, которые отличились в учебе, спорте, волонтерстве и т. д.

- Юные северяне – дети участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в этом году получат приглашения на губернаторские елки. Соответствующее постановление подписано главой Мурманской области Андреем Чибисом, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также по доброй традиции на праздник приедут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

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