Дети участников СВО и мобилизованных получат приглашения на губернаторские елки в Мурманске

Также по доброй традиции на праздник приедут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 15 по 17 декабря в Ледовом дворце Мурманска пройдут губернаторские елки. В этом году приглашения на них получат не только северяне от 7 до 14 лет, которые отличились в учебе, спорте, волонтерстве и т. д.
- Юные северяне – дети участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в этом году получат приглашения на губернаторские елки. Соответствующее постановление подписано главой Мурманской области Андреем Чибисом, - сообщили в правительстве Мурманской области.
Также по доброй традиции на праздник приедут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
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