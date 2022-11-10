Мурманская треска может стать популярным продуктом в Бразилии

Эксперты считают, что шаг будет экономически выгодным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 17 по 19 октября в Сан-Паулу в Бразилии проходила выставка Sea Food Show Latin America 2022 для компаний, специализирующихся на продаже морепродуктов, участие в которой приняло предприятие из Мурманской области. Одним из ее результатов стало решение экспортировать в страну мурманскую треску.

Эксперты считают, что шаг будет экономически выгодным.

- Наша рыбопродукция должна получить популярность, - отметила «АиФ-Мурманск» вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области Татьяна Федорей.

Она отметила, что в Бразилии любят клипфиск — солено-сушеную треску, а также обессоленную треску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru