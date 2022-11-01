Мурманскую треску будут поставлять в Бразилию

С 17 по 19 октября в Сан-Паулу в Бразилии проходила выставка Sea Food Show Latin America 2022. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 17 по 19 октября в Сан-Паулу в Бразилии проходила выставка Sea Food Show Latin America 2022 для компаний, специализирующихся на продаже морепродуктов, участие в которой приняло предприятие из Мурманской области.

- Предприятие ежедневно обрабатывает около 20-30 тонн трески. Филе, субпродукты и фарш экспортируют в страны ЕС, Китай, Корею и США, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Теперь к этому списку стран может добавиться и Бразилия. Для этого компании надо пройти аттестацию, и уже в 2023 году она может выйти на новый для себя рынок.

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