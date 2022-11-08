Пожар в доме на улице Декабристов в Мурманске потушили спустя 11 часов

В 15.55 пожар ликвидирован. Фото: МЧС Мурманской области

Ранним утром 8 ноября в Мурманске загорелся нежилой деревянный дом на улице Декабристов. Площадь пожара составила порядка 700 квадратных метров.

Спустя 11 часов возгорание потушили.

- В 15.55 пожар ликвидирован. На месте происшествия работали четыре пожарно-спасательных подразделения - 24 человека личного состава, 9 единиц техники, - сообщили в МЧС региона.

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