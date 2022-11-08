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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 9:07

Очевидцы опубликовали видео пожара на улице Декабристов в Мурманске

Горел нежилой деревянный дом
Ника СВЕТЛОВА
Очевидцы сняли масштабный пожар на видео и поделились кадрами в сети. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Очевидцы сняли масштабный пожар на видео и поделились кадрами в сети. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ранним утром 8 ноября на улице Декабристов в Мурманске загорелся нежилой деревянный дом. Площадь пожара составила порядка 700 квадратных метров.

На ликвидацию ушло больше двух часов, пока работали пожарные, был перекрыт проспект Кирова.

Очевидцы сняли масштабный пожар на видео и поделились кадрами в сети.

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