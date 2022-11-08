В Коле после пожара в квартире нашли тело мужчины

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в Коле. Фото: vk.com/murman01

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в Коле. Его тело обнаружили в квартире в одном из домов на улице Комсомольской, где в ночь с 6 на 7 ноября случился пожар.

- Установлено, что погибшим является местный житель, 1970 года рождения. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая судебная экспертизы, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Напомним: при пожаре в ЗАТО Александровск пострадал 15-летний подросток.

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