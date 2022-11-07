При пожаре на территории частного дома в Коле погиб 52-летний мужчина

Огонь уничтожил хозпростройку и унес жизнь мужчины. Фото: vk.com/murman01

На минувших праздничных выходных в Мурманской области случился смертельный пожар. Так, в 22.42 6 ноября стало известно о возгорании на территории частного дома в Коле – здесь горела деревянно-металлическая постройка.

- Существовал риск перехода огня на соседнее строение. В 23.10 огнеборцы ликвидировали открытое горение, а в 01.21 – пожар. Огонь повредил верхний этаж хозпостройки по всей площади 48 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В пожаре погиб северянин 1970 года рождения. На месте работали 14 пожарных.

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