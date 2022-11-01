Пропавшего на Имандре мужчину ищут с квадрокоптерами и водолазами

По данным волонтеров, на Сергее был гидрокостюм и спасательный жилет. Фото: "СеверСпас"
Днем 31 октября во время прогулки на сап-серфе на озере Имандра в воду упал 39-летний Сергей Целищев.
К поискам подключились спасатели и волонтеры.
- Поиск ведется с берега и воды, также применяются квадрокоптеры и водолазное оборудование, - сообщили в профессиональной аварийно-спасательной службе Апатитов.
По данным волонтеров, на Сергее был гидрокостюм и спасательный жилет.
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