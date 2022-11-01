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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 13:24

Пропавшего на Имандре мужчину ищут с квадрокоптерами и водолазами

Северянин упал с сап-серфа в воду 31 октября
Ника СВЕТЛОВА
По данным волонтеров, на Сергее был гидрокостюм и спасательный жилет. Фото: "СеверСпас"

По данным волонтеров, на Сергее был гидрокостюм и спасательный жилет. Фото: "СеверСпас"

Днем 31 октября во время прогулки на сап-серфе на озере Имандра в воду упал 39-летний Сергей Целищев.

К поискам подключились спасатели и волонтеры.

- Поиск ведется с берега и воды, также применяются квадрокоптеры и водолазное оборудование, - сообщили в профессиональной аварийно-спасательной службе Апатитов.

По данным волонтеров, на Сергее был гидрокостюм и спасательный жилет.

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