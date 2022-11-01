Стала известна личность пропавшего на озере Имандра мужчины

Мужчина был в гидрокостюме и спасательном жилете. Фото: "СеверСпас"

С 31 октября на озере Имандра ищут пропавшего мужчину. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, к спасателям обратился северянин, который сказал, что на его глазах человек выпал из каяка.

В поисково-спасательном отряде «СеверСпас» уточнили личность пропавшего. Это 39-летний Сергей Целищев.

- Днем 31 октября он вышел на прогулку на сап-борде, во время занятия упал в воду. Сап-борд был найден, - уточнили в отряде.

Мужчина был в гидрокостюме и спасательном жилете.

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