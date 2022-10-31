Управление капитального строительства в Мурманске возглавила Юлия Зюзина

В Мурманске назначили нового директора управления капитального строительства.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске назначили нового директора управления капитального строительства. Им стала Юлия Зюзина. Соответствующее постановление подписал глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
Ранее Юлия Зюзина была председателем городского комитета градостроительства и территориального развития. В новой должности она находится с 27 октября.
Напомним: минприроды Мурманской области возглавит Зинаида Середа. Ранее она была министром цифрового развития.
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