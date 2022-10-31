Минприроды Мурманской области возглавит Зинаида Середа

Зинаида Разживина - новый министр минприроды Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области
В министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области меняется руководитель. Вместо Сергея Абаринова министром с 1 ноября станет Зинаида Середа.
- После декретного отпуска она вернулась в нашу команду. Зинаида хорошо развивала блок цифровизации и жилищного надзора, добилась качественных результатов, уверен, что сделает это и в минприроды. С возвращением! Коллеги, прошу оказать содействие, - отметил на оперативном совещании в правительстве 31 октября губернатор Андрей Чибис.
В октябре 2021 года Зинаида Середа ушла в декрет с должности министра цифрового развития.
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