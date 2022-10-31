Поиск двоих пропавших у Териберского мыса рыбаков прекратили

28 октября стало известно, что утром 27 числа двое мужчин вышли на рыбалку на резиновой лодке к мысу Териберский из Териберки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 октября стало известно, что утром 27 числа двое мужчин вышли на рыбалку на резиновой лодке к мысу Териберский из Териберки. И не вернулись домой. На поиск северян вылетал вертолет Ми-8.

В тот же день поисково-спасательные работы прекратили, поиск результатов не дал. После спасатели сообщили, что с рыбаками все хорошо.

- Граждане самостоятельно вышли на связь, состояние здоровья удовлетворительное. От помощи спасателей отказались, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: на Имандре ищут человека, выпавшего из каяка.

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