Два рыбака на резиной лодке ушли к мысу Териберский и пропали

В районе мыса Териберский пропали два рыбака. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В районе мыса Териберский пропали два рыбака. Сообщение о том, что мужчины ушли на рыбалку из Териберки на резиновой лодке и не вернулись, поступила в МЧС в 13.55 28 октября. С момента выхода северян прошло уже больше суток.

- Для проведения поисково-спасательных работ привлечен вертолет МИ-8 поисково-спасательного подразделения Мурманской региональной базы Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: накануне в Териберке и Ура-Губе ограничили выход маломерных судов в море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru