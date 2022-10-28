Кировск оказался в рейтинге самых популярных городов для путешествий на Новый год

Кировск попал в рейтинг популярных городов России для новогодних путешествий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кировск попал в рейтинг популярных городов России для новогодних путешествий. Об этом сообщает портал Суточно.ру.

Чаще всего россияне любят ездить на Новый год в Санкт-Петербург - северная столица возглавила список. Далее идут Москва, Казань, Минск и Сочи. В десятку популярных городов также вошли Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок и Кировск.

Напомним: Мурманская область получит 22,5 миллиона рублей на развитие туристских маршрутов. В регионе сформировали команду по разработке и сопровождению таких маршрутов.

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