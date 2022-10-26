Мурманская область получит 22,5 миллиона рублей на развитие туристских маршрутов

В Мурманске прошла форсайт-сессия по разработке приоритетных для обустройства и продвижения национальных маршрутов. Фото: gov-murman.ru

В 2023 году Мурманская область получит 22,5 миллиона рублей из федерального бюджета на создание трех национальных туристских маршрутов.

В Мурманске прошла форсайт-сессия по разработке приоритетных для обустройства и продвижения национальных маршрутов. В ней приняли участие более 90 специалистов из разных уголков региона. Среди них - представители региональной и муниципальной власти, руководители и специалисты музеев, ресторанов, гостиниц, краеведы, ученые, гиды и туроператоры.

Участники разделились на 8 команд и в течение целого дня работали - сначала над выявлением ключевых ресурсов каждого муниципалитета, затем над проектированием национальных маршрутов под конкретные целевые аудитории. В финале команды определяли, что необходимо сделать для обустройства предложенных маршрутов.

- При формировании национального маршрута важна работа в команде. Сегодня нам удалось сформировать пул заинтересованных участников. Мы видим активность не только со стороны муниципалитетов, но и бизнеса. Мы видим горящие глаза у туриндустрии, готовые реализовывать нестандартные решения, – отметила гендиректор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова.

По итогам сессии была сформирована команда региона по разработке и сопровождению национальных маршрутов в Мурманской области.

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