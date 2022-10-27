В мурманскую колонию строгого режима пытались передать телефон

По данному факту проводится проверка. Фото: УФСИН по Мурманской области
Сотрудники мурманской исправительной колонии строгого режима №17 при обходе прилегающей территории учреждения нашли в траве незаконную посылку. В черном целлофановом пакете лежал мобильный телефон без сим-карты.
- По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.
Напомним: ранее на территорию колонии "Угольки" в Мурманске перебросили три мобильных телефона.
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