В мурманскую колонию строгого режима пытались передать телефон

По данному факту проводится проверка. Фото: УФСИН по Мурманской области

Сотрудники мурманской исправительной колонии строгого режима №17 при обходе прилегающей территории учреждения нашли в траве незаконную посылку. В черном целлофановом пакете лежал мобильный телефон без сим-карты.

- По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

Напомним: ранее на территорию колонии "Угольки" в Мурманске перебросили три мобильных телефона.

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