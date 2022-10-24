На территорию колонии "Угольки" в Мурманске перебросили три мобильных телефона

Сейчас устанавливается, кто и для кого пытался передать средства связи. Фото: УФСИН по Мурманской области

Запрещенные для использования осужденными предметы нашли на территории исправительной колонии строгого режима №17 в Мурманске.

- Во время обхода прилегающей к учреждению территории за бетонным блоком в траве обнаружили сверток, обмотанный белым полиэтиленом. Содержимым находки оказались три мобильных телефона, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Сейчас устанавливается, кто и для кого пытался передать средства связи.

Напомним: в Мурманске региональное Управление ФАС возбудило антимонопольное дело в отношении ФГУП "Архангельское" ФСИН России. Учреждение завышало цены на ряд социально-значимых товаров в магазинах при колониях и СИЗО Мурманской области.

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