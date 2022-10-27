Врач рассказала, полезна ли Арктическая кухня

С грибами стоит быть осторожнее - это хоть и источник белка, но перевариваются тяжело. А вот другие дары леса и моря... Фото: Антон ЗАБИРОВ

Арктическая кухня стала одной из визитных карточек Мурманской области для туристов. Попробовать блюда их морепродуктов, рыбы, северных грибов и ягод становится обязательным пунктов для путешественников. Но насколько такая еда полезна?

- Арктическая кухня - это гастрономический ход для продвижения региона. Например, чипсы из ягеля - ягель очень тяжело переваривается. Его едят олени (для них, к слову, это не только корм, но и как пенициллин) - вот пусть они его и едят, - рассказала "КП"-Мурманск" специалист Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Дарья Лапина.

Однако некоторые продукты Арктической кухни, которыми привлекают внимание туристов, все же стоит взять на вооружение и включить в свой рацион. В первую очередь это оленина, морепродукты и ягоды.

- К сожалению, пока что у нас не сформировалась привычка есть оленину, хотя это - диетическое мясо, и оно гораздо полезнее той же говядины. Конечно, свинина гораздо доступнее по цене, и поэтому многие семьи делают выбор в ее пользу. Но также можно отметить, что северяне еще и не привыкли есть оленину. Ее ввели в школьное меню, но дети скептически относятся к такому продукту, - говорит Дарья Лапина. – При этом, употребление оленины – это профилактика анемии, гипертонии, поражения сосудов, сахарного диабета. Последний, к сожалению все чаще выявляют у детей начальной школы, поэтому очень важно привести в порядок рацион питания ребенка.

Жирная рыба, например, скумбрия и селедка, очень полезны для организма и являются источником омега-3. Только надо знать, как их готовить: лучше не коптить, жарить и солить, а запекать в духовке, жарить на гриле без масла или делать на пару.

С грибами стоит быть осторожнее - это хоть и источник белка, но перевариваются тяжело. А вот другие дары леса и моря...

- Наши северные ягоды по количеству витаминов и клетчатки гораздо полезнее всех овощей и фруктов, - уверена Дарья Лапина. - Также очень вкусный и простой салат из морской капусты, к которой надо добавить помидор, огурец, зеленый лук и масло.

Подробнее о правильном питании северян читайте в нашем материале.

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