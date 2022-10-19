Морепродукты полезны, а с овощами - еще полезнее! Фото: Иван МАКЕЕВ

Сохранить здоровье на Крайнем Севере – задачка со звездочкой. Полярная ночь, низкое содержание кислорода в крови, плохая погода, которая многих останавливает от прогулок на свежем воздухе, дефицит ультрафиолета, колебания магнитного поля, - факторов, которые сокращают продолжительность нашей жизни, много. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» есть несколько программ, которые помогают не забывать о важном и улучшать систему здравоохранения, в том числе: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

К слову, они подразумевают не только лечение, но и профилактику, а это, в первую очередь, здоровый образ жизни. Золотое правило – спорт, отказ от вредных привычек и правильное питание. О последнем, важном факторе «КП»-Мурманск» побеседовала со специалистом Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Дарьей Лапиной.

Поменяй свинину на оленину

В наши дни в магазинах можно купить все что угодно, даже такие экзотические вещи, как улиток или драконий фрукт. Но, как советуют специалисты, все-таки при выборе еды лучше следовать принципу «ешь родное». И это значит, что северянам стоит обратить внимание на дары нашей природы.

- К сожалению, пока что у нас не сформировалась привычка есть оленину, хотя это - диетическое мясо, и оно гораздо полезнее той же говядины. Конечно, свинина гораздо доступнее по цене, и поэтому многие семьи делают выбор в ее пользу. Но также можно отметить, что северяне еще и не привыкли есть оленину. Ее ввели в школьное меню, но дети скептически относятся к такому продукту, - говорит Дарья Лапина. – При этом, употребление оленины – это профилактика анемии, гипертонии, поражения сосудов, сахарного диабета. Последний, к сожалению все чаще выявляют у детей начальной школы, поэтому очень важно привести в порядок рацион питания ребенка.

Существуют разные мнения насчет того, как часто надо есть мясо. Кто-то говорит, что - каждый день (ведь на Севере нужно много энергии, особенно зимой), кто-то считает такое обилие вредным и рекомендует ограничиться двумя-тремя днями в неделю. Пожалуй, «золотая середина» этого спора – есть мясо, но небольшими порциями, обязательно добавляя к нему в виде гарнира не только рис или картошку, а овощи. Это могут быть и просто порезанные огурцы и помидоры, это может быть листовой или обычный салат. Белок животного происхождения обязательно нужно употреблять вместе с клетчаткой.

Меньше мяса, больше овощей

Вариаций овощной композиции на вашей тарелке может быть много, на любой вкус. Но опять же можно вспомнить про северные продукты. Например, про настоящую витаминную бомбу – морскую капусту.

Конечно, все салаты не стоит заправлять майонезом, даже если на упаковке значится «диетический». Полезнее будут сметана, масло или различные заправки (например, соевый соус с соком апельсина и специями). К слову, масло для заправки стоит выбирать внимательно, обычное для жарки не подойдет. Так, одним из лучших вариантов является нерафинированное оливковое масло первого холодного отжима (extra virgin) – оно богато омега-3.

Также хорошим гарниром для мясных и рыбных блюд станут… наши северные ягоды. Да, они хороши не только в варенье, морсах или пирожках. Не зря в скандинавских странах оленину подают с брусничным соусом. Это и вкусно, и очень полезно. Вы можете делать так же, еще ягоды брусники, клюквы, морошки и даже черники можно добавлять в салаты. Золотая ягода Севера – морошка – вкусна в невероятно простом салате с отварной белой рыбой и маслом, или как соус ко вторым блюдам.

В магазине можно купить самые разные продукты. Но надо ли? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наши северные ягоды по количеству витаминов и клетчатки гораздо полезнее всех овощей и фруктов, - уверена Дарья Лапина.

Растет в Мурманской области и шиповник, хотя многие относятся к нему больше как к декоративному растению во дворах. На самом деле напиток из шиповника здорово выручит зимой в сезон простуд, главное не кипятить его, чтобы не потерять полезные свойства.

Почему скумбрия лучше семги

Если 2 – 3 дня в неделю мы едим мясо, то в остальное время стоит уделить внимание рыбе. Все-таки Мурманск всегда носил гордое название города-порта и кормил всю страну морепродуктами.

- Многие, когда говорят о рыбе, почему-то сразу думают про красную: семгу, форель, кету… Но это довольно дорогие продукты, в то время как есть рыба более дешевая и богатая омега-3 – это скумбрия и селедка. Главное, покупать их не в соленом или копченом виде, а самим готовить на пару, запекать в духовке, мультиварке или жарить на гриле без масла. И так же, как и с мясом, на тарелке должна быть клетчатка, - продолжает наш эксперт.

А еще настоящий продукт молодости – мойва.

- Это суперрыба! В ней столько полезных свойств, что если их все перечислять, то минут 30 понадобится, - рассказывает «КП»-Мурманск» врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманска Юлия Смирнова. - Во-первых, в ней есть легко усваиваемый диетический белок. Он очень хорошо распадается на нужные аминокислоты, и это все усваивается, идет на построение мышц, гормонов и т. д., из-за этого белка мы худеем. Также в мойве есть почти все незаменимые аминокислоты, в первую очередь, лизин, который способствует кроветворению, работе ферментов, образованию антител, подкачивает нашу иммунную систему, улучшает синтез гормонов и коллагена, делает красивой кожу, укрепляет волосы, ногти, суставы

Женской красоте и здоровью поможет и печень трески. Сделайте с ней утром бутерброд со злаковым хлебом, заменив привычную колбасу или паштет, и ваш организм скажет вам: «Спасибо», подводные фишки арктической кухни – гребешки, краб и т. д. – это тоже хороший источник белка.

Можно, но осторожно

А что же грибы? Ведь это тоже северный продукт и источники белка. Многие диетологи их запрещают как тяжелую пищу и «губку», которая впитывает в себя соли тяжелых металлов. Но все же грибы есть можно (кроме маленьких детей)! Главное собирать их в экологически чистых районах, не наедаться ими на ночь и правильно подбирать блюда из них. Так, жареха – это довольно тяжелое блюдо, и им стоит лакомиться не чаще раза в неделю и с овощным салатом, как и маринованными грибами, где много соли и уксуса. А вот грибной суп уже гораздо легче и полезнее.

А еще белок важно получать из того, что мы привыкли называть гарниром (и речь не про овощи). Обычно в его качестве мы делаем рис или гречку, игнорируя чечевицу, нут, киноа, фасоль. Они, конечно, дороже других представителей бакалеи, но если купить их по акции, то будет и выгодно, и полезно.

- А еще очень хочется призвать северян не забывать про кисломолочные продукты. Наши местные производители выпускают не только кефир, но и, например, ацидофилин. Наша иммунная система напрямую связана с кишечником: здоровый кишечник – здоровый человек. И также кисломолочные продукты важны для сердечно-сосудистой системе, - говорит Дарья Лапина.

НА ЗАМЕТКУ

Сезон вам в помощь!

Если сравнивать цены на овощи и фрукты в Мурманске и, например, в Воронеже или Ростове-на-Дону, то наши продукты, конечно, выигрывают гонку по части дороговизны. Но есть простой совет, как сэкономить свой бюджет и помочь оздоровиться своему организму, - покупайте все по сезону.

Во-первых, сезонные овощи и фрукты полезнее, чем те, что выросли не в свое время года. А еще ни гораздо дешевле.

Также стоит обращать внимание на те продукты, которые вы редко покупаете, может, потому, что в вашей семье к ним не привыкли.

- Это та же тыква. Считается, что это сладкий продукт хорош для каш, но с ним можно делать супы, салаты. Или морковь – ее обычно жарят или варят в супы, для зажарок и так далее, но ее хорошо добавлять в салаты. Стоит обратить внимание на свеклу, капусту (причем любую – от белокочанной до цветной или брокколи), - поясняет Дарья Лапина.

Некоторые продукты мы обходим стороной, считая, что они не очень полезны. И зря! Например, в красном болгарском перце больше витамина С, чем в лимоне! А этот витамин важен не только для общего укрепления иммунитета, но и для профилактики болезней сосудов. Болгарский перец при этом лучше съесть в сыром виде, ведь витамин С погибает при температуре свыше 60 градусов. Не менее полезен и перец чили, а еще содержащиеся в нем вещества… поднимают настроение. Сельдерей – один из недооцененных продуктов, а ведь с ним можно экспериментировать.

А вот зелень можно не только покупать, но и выращивать дома на подоконнике. И глаз зимой радуется летним краскам, и к столу всегда есть свежий укроп, петрушка или лук. Одна польза!

СКАЗАНО

Ольга ЛАПИНА, специалист Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи:

- Все продукты полезны, главное, уметь их правильно готовить, знать меру. Также свой рацион следует составлять с учетом болезней, например, если есть проблемы с поджелудочной, уровнем сахара и холестерина в крови и т. д.

Не любите просто сельдерей - сочетайте его с другими продуктами, например, фруктами. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Легкий смузи из сельдерея

Смузи – прекрасный способ получить витаминный заряд в жидком виде, что оценит ваша система ЖКТ. А еще такой напиток легко взять с собой: перебейте в блендере яблоко или апельсин с сельдереем, огурцом и петрушкой.

Простой салат из морской капусты

Режем не очень крупно помидор, огурец, зеленый лук, добавляем морскую капусту (без майонеза) и масло для салата. Солить не надо.

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