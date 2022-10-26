После гибели рабочего на шахте в Никеле возбуждено уголовное дело

24 сентября на шахте Кольской ГМК в Никеле произошел обвал горной породы в одном из блоков на горизонте +50 метров. Фото: СУ СКР по Мурманской области

24 сентября на шахте Кольской ГМК в Никеле произошел обвал горной породы в одном из блоков на горизонте +50 метров.

- В результате обрушения горной массы рабочий, который осуществлял работы по перемещению руды, оказался под завалом, от полученных повреждений он скончался, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Процессуальная проверка длилась почти месяц, по ее итогам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним: на территории Мурманского морского рыбного порта погиб рабочий - сотрудник порта, а на улице Бондарной в Мурманске землей завалило двух рабочих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru