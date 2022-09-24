На шахте в Никеле произошел обвал горной породы, под завалом находится рабочий

ЧП на шахте в Никеле случилось 24 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

24 сентября на шахте Кольской ГМК в Никеле произошел обвал горной породы в одном из блоков на горизонте +50 метров.

- Горной массой был завален рабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника. Создана комиссия по расследованию всех обстоятельств несчастного случая, ведется расследование, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Информации о состоянии горнорабочего на данный момент нет.

Следователи проводят доследственную проверку.

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