На шахте в Никеле произошел обвал горной породы, под завалом находится рабочий

ЧП на шахте в Никеле случилось 24 сентября.
Фото: Иван МАКЕЕВ
24 сентября на шахте Кольской ГМК в Никеле произошел обвал горной породы в одном из блоков на горизонте +50 метров.
- Горной массой был завален рабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника. Создана комиссия по расследованию всех обстоятельств несчастного случая, ведется расследование, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Информации о состоянии горнорабочего на данный момент нет.
Следователи проводят доследственную проверку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru