После гибели двух рабочих в Мурманске возбудили уголовное дело

ЧП произошло на улице Бондарной. Фото: СКР по Мурманской области

Вечером 22 октября на улице Бондарной в Мурманске произошло ЧП - здесь погибли двое рабочих.

- Они выполняли работы в траншее, расположенной возле дома №32. В результате обвала земли работники оказались засыпаны, что привело к их смерти. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

После случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ. Также свою проверку проводит прокуратура.

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