Митрополит Митрофан о «Феодоритовских чтениях»: «Подобного масштаба по изучения истории Севера в России нет»

Программа чтений богата лекциями, выставками, кинопоказами,дискуссиями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 октября в Мурманске открылись юбилейные «Феодоритовские чтения» - в этом году они проводятся уже в 15-й раз. Темой звучит как «Север в истории и культуре России. Духовное наследие и традиции».

- Несложно провести мероприятие, сложно создать традицию. И она у нас создана. Это достояние нашего края. По отзывам тех, кто приезжает сюда и отмечает, что подобного масштаба по изучения истории Севера нет, не только на все Северо-Западе, но и вообще в нашей стране. Это то, чем мы можем гордиться. Мы смело смотрим в будущее и наблюдаем интерес людей со всех городов и весей, выдающиеся, именитые ученые, профессора, понимаем, что есть перспектива. Изучать Кольский Север можно бесконечно, например, на этих чтениях я буду говорить об удивительном сокровище народных преданий. Оказывается, очень много сохранено в памяти, и мы все больше уповаем на науку, академический подход, и равнодушно проходим мимо того, что рассказывают люди, древние жители Поморья, что передавали дедушки и бабушки, - отметил на открытии митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Программа чтений богата лекциями, выставками, кинопоказами, дискуссиями. В частности, речь будет идти о портах и роли промысловых судов в развитии Соловецкого монастыря, истории Ковды, нереализованных проектах мемориала «Остров Славы» и т. д.

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