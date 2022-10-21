Авиадебошира с рейса Санкт-Петербург - Апатиты оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд учел, что мужчин – простой работяга, который раньше ничего криминального не совершал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В октябре 2021 года на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Апатиты произошел неприятный случай. Эти рейсом на работу в Мурманскую область летел вахтовик. В «Пулково» он выпил, но не так много, чтобы его не пустили на борт. Однако достаточно, чтобы возмутились другие пассажиры.

Слово за слово, и между вахтовиком и другими летевшими началась ссора. Мужчину пытались успокоить бортпроводники, но он вскочил с места, стал бегать по салону, махать руками и материться. Эту сцену долго наблюдали все 90 человек на борту. Буйный пассажир мог выкинуть что угодно, поэтому до посадки его пришло связать.

- Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования», - сообщили «КП»-«Мурманск» в Мурманском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СКР

Суд учел, что мужчина – простой работяга, который раньше ничего криминального не совершал; протрезвев – раскаялся, написал письмо с извинениями в авиакомпанию, а перед Новым годом передал подарки детям из социального приюта в Мурманской области. Поэтому авиадебошир получил уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач по медицинской профилактике: «Грудное вскармливание спасает маму от онкологии, ожирения и проблем с сердцем». Жительницам Крайнего Севера грудное вскармливание не навредит, если они будут помнить о важном витамине (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru