В Мурманске в «День жестянщика» произошло 59 аварий

К счастью, ни в одном ДТП не пострадали люди. Фото: Мария ЛЕНЦ

20 октября в Мурманске можно считать первым днем зимы, которая началась сразу со шторма. Несмотря на то, что автолюбителей задолго стали предупреждать о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю, это сделали не все. Поэтому в четверг в областном центре случился «День жестянщика».

- В Мурманске были зарегистрированы 59 заявок на ДТП с материальным ущербом, где транспортные средства получили механические повреждения. Кто-то из участников происшествий оформлял документы в ГИБДД, кто-то - на месте, кто-то - по европротоколу, - рассказала Nord-News инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции по Мурманской области Ирина Петровская.

К счастью, ни в одном ДТП не пострадали люди. Зато некоторые аварии собрали по 3-4 машины за раз.

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