В Мурманске на проезжую часть рухнул столб

в МЧС информации о происшествии пока что не поступало. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске разбушевавшаяся непогода продолжает устраивать неприятности. Так, на улице Шабалина рядом с Управлением МЧС на проезжую часть рухнул столб.

- Не разгоняйтесь при съезде с Ленинградки, - пишут в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Как сообщили "КП"-Мурманск", в МЧС информации о происшествии пока что не поступало.

Напомним: в Мурманске у здания правительства женщину зажало металлическим листом. Из-за ветра конструкцию сорвало

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