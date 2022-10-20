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Происшествия20 октября 2022 12:22

В Мурманске у здания правительства женщину зажало металлическим листом

Из-за ветра конструкцию сорвало
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Женщине помогли выбраться. Фото: vk.com/murmanskgroup

Женщине помогли выбраться. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске у здания регионального правительства произошло ЧП из-за непогоды. При усилении ветра сорвалось временное металлическое ограждение, установленное из-за реконструкции здания, и зажало женщину.

- Удар и скорость были такие сильные, что сняло обувь и также зажало под листом. Работники быстро среагировали, помогли прохожей, - сообщили в паблике "Мурманск" (18+).

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Мурманской области.

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