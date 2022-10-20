В Мурманской области ожидается шторм

20 и 21 октября жителям Мурманской области стоит быть осторожнее - в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
20 и 21 октября жителям Мурманской области стоит быть осторожнее - в регионе объявлено штормовое предупреждение.
- По данным Мурманского УГМС, 20 октября с 14 до 17 часов ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 35 м/с на побережье Мурмана. Опасное волнение - 6,0 - 6,5 метра. Погодная аномалия сохранится до 6 - 9 часов 21 октября, - предупредили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Мурманске выпал первый снег.
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