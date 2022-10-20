Для спасения жизни 14-летнего мурманчанина осталось собрать 7,7 миллиона рублей

На данный момент надо собрать еще порядка 7,6 миллиона рублей. Фото: aleshafond.ru

Даже в самые сложные времена нельзя забывать о том, что мы в силах помочь кому-то и сделать этот мир лучше.

Мы уже писали про 14-летнего Владислава Денисова, жизнь которого резко поменялась из-за страшного диагноза. Он рос здоровым, спортивным мальчиком, но потом резко стал чувствовать себя плохо. Врачи поставили диагноз "идиоптическая апластическая анемия сверхтяжелой степени".

Для того, чтобы Владислав мог пройти трансплантацию костного мозга в израильской клинике Хадасса, нужно было собрать почти 12 миллионов рублей. И сумма почти собрана! Но радоваться еще рано.

- Пока в фонде идет сбор средств на лечение Владислава, в медицинском центре Хадасса уже начали готовиться к приему ребенка на лечение. Лабораторией клиники было проведено типирование образца крови, присланного семьей в Израиль, а после был проведен поиск по международному регистру доноров костного мозга. Результаты этих подготовительных процедур вынудили лечащего врача Владислава профессора Степенски изменить план предстоящего лечения.

По результатам анализа крови выяснилось, что у Владислава крайне редкий HLA-генотип, а значит найти полностью подходящего ему донора 10/10 сродни чуду. В международном регистре на данный момент найден один донор 9/10. Однако учитывая особенности заболевания Владислава, а также крайнюю тяжесть его состояния, пересадка от донора с неполным совпадением хоть и возможна, но будет сопровождаться серезными осложнениями, а значит очень рискованна. Профессор Степенски, проанализировав свой опыт лечения апластической анемии, пришла к выводу, что в случае Владислава целесообразно попробовать провести лечение иммуноглобулином. В случае же, если иммуносупрессивная терапия ребенку не поможет, профессор Степенски проведет запланированную изначально трансплантацию костного мозга от уже найденного донора 9/10, которая для Владислава будет его последним шансом на жизнь. В соответствии с этим сумма сбора увеличивается на стоимость иммуносупрессивной терапии, - сообщили в благотворительном фонде "Алеша".

И теперь лечение оценивается не в 12, а в 19,4 миллиона рублей. На данный момент надо собрать еще порядка 7,6 миллиона рублей.

Реквизиты для перевода посильной суммы можно найти здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru