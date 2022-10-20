В Мурманске за прошедший сезон воспользовались арендой электросамокатов более 96 тысяч раз

В Мурманске 10 октября подошел к концу сезон проката электросамокатов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 10 октября подошел к концу сезон проката электросамокатов. Всего с начала лета такой транспорт брали в аренду 96 424 раза. В областном центре работали 22 станции проката.

- Среднее время аренды в летние месяцы составило 27 минут, а если смотреть в разрезе дней недели, то самокаты были чаще всего востребованы по субботам, - сообщили в минграде региона.

Сейчас самокаты находятся не межсезонном «отдыхе», чтобы следующей весной вернуться на улицы города.

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