В Мурманске за прошедший сезон воспользовались арендой электросамокатов более 96 тысяч раз

В Мурманске 10 октября подошел к концу сезон проката электросамокатов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске 10 октября подошел к концу сезон проката электросамокатов. Всего с начала лета такой транспорт брали в аренду 96 424 раза. В областном центре работали 22 станции проката.
- Среднее время аренды в летние месяцы составило 27 минут, а если смотреть в разрезе дней недели, то самокаты были чаще всего востребованы по субботам, - сообщили в минграде региона.
Сейчас самокаты находятся не межсезонном «отдыхе», чтобы следующей весной вернуться на улицы города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач по медицинской профилактике: «Грудное вскармливание спасает маму от онкологии, ожирения и проблем с сердцем». Жительницам Крайнего Севера грудное вскармливание не навредит, если они будут помнить о важном витамине (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru